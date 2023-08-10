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Учтено все: Минобороны показало новую форму для женщин-военнослужащих

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Учтено все: Минобороны показало новую форму для женщин-военнослужащих

Новая форма для военнослужащих/Фото с телеграмму Анны Маляр

В новой форме учтены все пожелания женщин-военнослужащих.

В четверг, 3 августа, Минобороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Теперь форма официально поставлена на обеспечение.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграме.

Что известно о форме

Основные преимущества новой формы:

  • удобна в использовании;
  • предусмотрено 8 размеров;
  • костюм рассчитан как на минимальный рост женщины – 146 см, так и на максимальный – 188 сантиметров;
  • пошита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры;
  • можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров.

Маляр напомнила, что речь идет именно о полевой форме. Повседневная и парадная женская форма в ВСУ есть и была, менялись только образцы. Сейчас женщины-военнослужащие носят форму образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 #370 и Правилами ношения определенных приказом МОУ от 20.11.2017 #606.

Накануне журналисты опубликовали расследование по скандальным закупкам Минобороны. Да, вместо зимних курток доставили летние, еще и по втрое завышенной цене.

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Дата публикации
Просмотры
1809
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