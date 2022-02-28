Удачи за сутки на международной арене: украинцам есть чем гордиться

"Информационные войска, нам есть чем гордиться", — убеждают в Верховной Раде
В Верховной Раде Украины собрали самые свежие успехи Украины за сутки.
Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.
"Поехали! Информационные войска, нам есть чем гордиться, ведь процент наших с вами действий повлиял на...", — говорится в сообщении.
Удачи за сутки: украинцам есть чем гордиться
Боевые самолеты и запрет русской пропаганды. ЕС реагирует на вторжение России:
- предоставляет Украине боевые самолеты, а также вооружение на 500 миллионов евро;
- закрывает российским самолетам небо Евросоюза;
- запрещает в ЕС вещание рупоров Кремля RT и Sputnik;
- отключает от SWIFT ряд русских банков.
О таких мерах сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Венгрия передала Украине 100 тысяч литров топлива и 28 тонн продовольствия.
- Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия.
- Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:
Сейчас Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным Силам Украины. Она включает 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. единиц противотанкового оружия.
Также – 500 млн крон.
- ЕС впервые в истории профинансирует закупку вооружения для третьей стороны – для Украины!
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Закупка будет проводиться в координации с украинскими властями, чтобы максимально закрыть основные потребности нашей армии.
- Германия меняет курс и отказывается от российского газа. Германия намерена стать независимой от российского газа для своей энергетической безопасности и в знак поддержки Украины. Чтобы снизить зависимость от российского природного газа, в Германии планируют построить два терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Кроме того, в стране планируется создать запас угля и газа.
- В Турции приняли положение конвенции Монтре, и закрыли проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон лер Ляен о ближайших санкционных планах ЕС в отношении России:
"В рамках этого пакета (санкций) от системы SWIFT будут исключены важные российские банки. Мы также запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина, мы нацелимся на активы российских олигархов"
- От наших западных партнеров для авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины – более 70
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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