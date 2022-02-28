Удачи за сутки на международной арене: украинцам есть чем гордиться

Удачи за сутки на международной арене: украинцам есть чем гордиться

"Информационные войска, нам есть чем гордиться", — убеждают в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины собрали самые свежие успехи Украины за сутки.

Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.

"Поехали! Информационные войска, нам есть чем гордиться, ведь процент наших с вами действий повлиял на...", — говорится в сообщении.

Удачи за сутки: украинцам есть чем гордиться

Боевые самолеты и запрет русской пропаганды. ЕС реагирует на вторжение России:

предоставляет Украине боевые самолеты, а также вооружение на 500 миллионов евро;

закрывает российским самолетам небо Евросоюза;

запрещает в ЕС вещание рупоров Кремля RT и Sputnik;

отключает от SWIFT ряд русских банков.

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О таких мерах сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Венгрия передала Украине 100 тысяч литров топлива и 28 тонн продовольствия.

Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:

Сейчас Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным Силам Украины. Она включает 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. единиц противотанкового оружия.

Также – 500 млн крон.

ЕС впервые в истории профинансирует закупку вооружения для третьей стороны – для Украины!

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Закупка будет проводиться в координации с украинскими властями, чтобы максимально закрыть основные потребности нашей армии.

Германия меняет курс и отказывается от российского газа . Германия намерена стать независимой от российского газа для своей энергетической безопасности и в знак поддержки Украины. Чтобы снизить зависимость от российского природного газа, в Германии планируют построить два терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Кроме того, в стране планируется создать запас угля и газа.

. Германия намерена стать независимой от российского газа для своей энергетической безопасности и в знак поддержки Украины. Чтобы снизить зависимость от российского природного газа, в Германии планируют построить два терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Кроме того, в стране планируется создать запас угля и газа. В Турции приняли положение конвенции Монтре, и закрыли проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон лер Ляен о ближайших санкционных планах ЕС в отношении России:

"В рамках этого пакета (санкций) от системы SWIFT будут исключены важные российские банки. Мы также запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина, мы нацелимся на активы российских олигархов"