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Удачи за сутки на международной арене: украинцам есть чем гордиться

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Удачи за сутки на международной арене: украинцам есть чем гордиться

УНИАН

"Информационные войска, нам есть чем гордиться", — убеждают в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины собрали самые свежие успехи Украины за сутки.

Об этом сообщает Telegram-канал украинского парламента.

"Поехали! Информационные войска, нам есть чем гордиться, ведь процент наших с вами действий повлиял на...", — говорится в сообщении.

Удачи за сутки: украинцам есть чем гордиться

Боевые самолеты и запрет русской пропаганды. ЕС реагирует на вторжение России:

  • предоставляет Украине боевые самолеты, а также вооружение на 500 миллионов евро;
  • закрывает российским самолетам небо Евросоюза;
  • запрещает в ЕС вещание рупоров Кремля RT и Sputnik;
  • отключает от SWIFT ряд русских банков.

О таких мерах сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

  • Венгрия передала Украине 100 тысяч литров топлива и 28 тонн продовольствия.
  • Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия.
  • Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:

Сейчас Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным Силам Украины. Она включает 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. единиц противотанкового оружия.

Также – 500 млн крон.

  • ЕС впервые в истории профинансирует закупку вооружения для третьей стороны – для Украины!

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Закупка будет проводиться в координации с украинскими властями, чтобы максимально закрыть основные потребности нашей армии.

  • Германия меняет курс и отказывается от российского газа. Германия намерена стать независимой от российского газа для своей энергетической безопасности и в знак поддержки Украины. Чтобы снизить зависимость от российского природного газа, в Германии планируют построить два терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Кроме того, в стране планируется создать запас угля и газа.
  • В Турции приняли положение конвенции Монтре, и закрыли проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон лер Ляен о ближайших санкционных планах ЕС в отношении России:

"В рамках этого пакета (санкций) от системы SWIFT будут исключены важные российские банки. Мы также запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина, мы нацелимся на активы российских олигархов"

  • От наших западных партнеров для авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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