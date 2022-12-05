"Удачно покурил персонал сразу двух российских авиабаз": Арестович отреагировал на "хлопки" на аэродромах в РФ

В России прозвучал "хлопок" на двух военных аэродромах, откуда запускают ракетоносители.

На двух российских авиабазах в РФ в Саратове и Рязани сегодня, 5 декабря, произошел "хлопок". В результате взрывов повреждены несколько самолетов.

На "хлопки" в России отреагировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Удачно покурил обслуживающий персонал сразу двух российских авиабаз: Дягилево и Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине. По российским источникам, повреждено минимум три самолета. Возвратно-боевое курение – стабильная гарантия краха путинского режима", — написал Арестович.

Российские пропагандистские средства информации сообщают, что в результате "атак" были повреждены по 2 самолета Ту-95 на каждом аэродроме.

Напомним, что в РФ на военном аэродроме недалеко от Рязани взорвался бензовоз. В результате погибли 3 человека, еще 6 получили ранения.

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