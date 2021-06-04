Удаленка: более 70% украинцев заявили, что не хотят работать дома

4% граждан во время пандемии потеряли работу.

Украинцы против дистанционной работы. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, в мае 73% опрошенных выразили негативное отношение к работе дома. "За" — высказались лишь 14%. Потому что среди них большинство вышли на дистанционную работу с сохранением заработной платы. Поэтому и поддерживают идею работы удаленно. Еще 12% не определились.

Отмечается, что чаще всего к дистанционной работе положительно относятся те, кто, во время пандемии коронавируса перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (29,5%), хотя большинство среди них (56%) не хотят работать дистанционно.

Среди тех, кто отвечает, что перешел на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы — соответственно 22% и 69%, среди тех, кто во время пандемии пошел в полностью оплачиваемый длительный отпуск — соответственно 17% и 79%, пошел в частично оплачиваемый отпуск — соответственно 13% и 75%, ушел в неоплачиваемый отпуск — соответственно 12% и 70,5%, потерял работу — соответственно 11% и 60%, среди тех, кто не почувствовал никаких изменений и работает, как и раньше — соответственно 10% и 80%.

Напомним, что согласно исследованиям сервиса удаленной работы "Freelancehunt", в 2030 году каждый шестой трудоустроенный взрослый будет предоставлять свои услуги работодателям дистанционно. Ведь за последние семь лет количество внештатных работников вырослао в 15 раз: от 48 тысяч в 2015 до 720 тысяч в 2021 году.

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