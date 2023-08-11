Удаленное изменение способа выплат и идентификация: новые решения правительства по пенсиям

Все граждане Украины, находящиеся на оккупированных территориях, перемещенные внутри страны или выехавшие за границу должны иметь доступ к социальной поддержке и пенсионным выплатам.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Что известно о решении

В ведомстве отметили, что правительство приняло несколько решений, значительно расширяющих возможности граждан для подачи заявлений на изменение способа выплат и прохождения физической идентификации для получения выплат. Они предусмотрены для:

Получателей пенсии, проживающих в зоне активных боевых действий или на ТОТ;

Теперь такие граждане смогут отдаленно подать заявление в Пенсионный фонд Украины, чтобы выплата осуществлялась не "Укрпочтой", а на банковскую карту. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись "Дия.Подпись".

Более того, если из-за отсутствия возможностей доставлять пенсию гражданам была прекращена выплата пенсии, возобновить ее можно будет также удаленно. Для этого нужно подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием "Дия.Подпись" или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда Украины.

Лиц, ставших внутренне перемещенными к введению военного положения в Украине.

В отличие от других получателей социальных выплат такие граждане с момента начала карантина, вызванного COVID-19, не проходили обязательную периодическую физическую идентификацию. Для этого их ее упростили. Теперь физическую идентификацию можно пройти:

Авторизовавшись в личном электронном кабинете ПФУ с использованием "Дия.Подпись"; С помощью видеоконференцсвязи с сотрудником ПФУ$ В консульском учреждении, если гражданин находится за границей.

Кроме того, для них продлен период, в течение которого необходимо пройти физическую идентификацию. Новый срок – до 31 декабря 2023 года.

"В этот период выплата пенсии и социальной помощи не будет прекращаться. Следовательно, граждане будут иметь возможности для того, чтобы подтвердить, что выплаты получают именно они, что является важным требованием для обеспечения эффективности управления средствами государственного бюджета и Пенсионного фонда Украины", — отметили в Минсоцполитики.

Заметим, накануне Пенсионный фонд сообщил: средняя пенсия на 1 июля 2023 года составляет 5311 грн, за год она увеличилась на 874 грн, это почти 20%. Известно, что повышение пенсий в Украине пока приостановлено. Кто сколько получает и выгодно ли покупать стаж – читайте в материале.

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