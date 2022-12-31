Удалось ли России устроить блэкаут под Новый год: ответ Минэнерго

Герман Галущенко отметил, что за всю историю независимости Украины это самые сложные Рождественские праздники и Новый год.

В Украине 31 декабря удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы благодаря замечательной работе ПВО и проведенным заранее техническим мероприятиям.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Энергетики нон-стоп работают над возобновлением энергоснабжения", — заметил министр.

Галущенко отметил, что за всю историю независимости Украины это самые сложные Рождественские праздники и Новый год.

"Враг пытается сломать нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом", — резюмировал он.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что 31 декабря кафиры выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

В результате российской атаки на гражданские объекты Киева один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым — медики оказали помощь на месте.

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