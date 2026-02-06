Удалось сдвинуть процесс: из плена вернули четырех "азовцев"

Обмен пленными 5 февраля / © Дмитрий Лубинец facebook

В четверг, 5 февраля, из российского плена, в числе 157 освобожденных, вернули четырех военнослужащих 12 бригады спецназначения «Азов».

Об этом сообщил командир 1 корпуса НГУ «Азов», один из командиров защиты Мариуполя и «Азовстали» Денис Прокопенко.

Он подчеркнул, что, наконец, благодаря работе большого количества людей, удалось сдвинуть процесс обмена военнопленными с мертвой точки.

По словам Прокопенко, в Украину после 45-ти месяцев российского плена вернулись четверо военнослужащих 12-й бригады спецназначения «Азов» и пять военнослужащих 15-й бригады НГУ «Кара-Даг».

«С возвращением домой, побратимы. Испытания, которые пришлось пройти вам, немыслимы. Вы продемонстрировали силу и мощь азовского духа и не сломались под колоссальным давлением врага», — поздравил Денис Прокопенко.

По его данным, уже почти четыре года более 700 «азовцев» до сих пор находятся в российском плену.

Ранее мы писали, что Россия крайне редко соглашается на обмен военнопленных из подразделения «Азов» и отпускает очень небольшое количество — один, два, три бойца.