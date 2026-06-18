Удалось вырваться: в Хмельницкой области дальнобойщик пытался изнасиловать 13-летнюю девушку

Полиция Хмельницкой области / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В Хмельницкой области водитель-дальнобойщик пытался изнасиловать 13-летнюю девушку

Полиция Хмельницкой области сообщила об этом 18 июня.

Девочке удалось вырваться и скрыться. А полицейские объявили операцию «Перехват». Задержан злоумышленник во Львовской области.

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«Сегодня утром его уже привезли в Хмельницкую область. Продолжаются следственные действия», — заявили правоохранители.

Как девушке удалось спастись

17 июня между 10:00 и 11:00 в Каменец-Подольском районе под предлогом подвезти злоумышленник пригласил девочку в салон грузовика. Но по дороге он начал силой раздевать потерпевшую и пытался вступить с ней в половую связь.

Когда нападавший отвлекся, девочке удалось вырваться и убежать в лес, откуда она позвонила матери и рассказала о случившемся. Женщина, в свою очередь, сообщила о происшествии полиции.

Правоохранители объявили операцию «Перехват», ориентировку на транспортное средство получили коллеги из других областей. Остановила грузовик «MAN» во Львовской области. 46-летний водитель, житель Одесской области, задержан. Его уже доставили в Каменец-Подольское райуправление полиции. Продолжаются следственные действия.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (Покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве полиция задержала молодого человека, который устроил настоящую ночную охоту на женщин.

Оба тяжких преступления фигурант совершил в один вечер с разницей в один час в разных районах столицы.

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