Удар авиабомбой по Харькову: медики оказали помощь 13-летней девочке

Враг повредил жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Вечером в субботу, 31 августа, российская террористическая армия нанесла удар по городу Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате попадания КАБа в Слободском районе города повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
"Осмотр экстренными службами продолжается", – добавил Синегубов.
Пока известно о двух пострадавших от вражеской атаки, которым понадобилась помощь медиков.
У 13-летней девочки была острая реакция на стресс. Также медики оказали помощь 20-летней девушке.
Напомним, накануне, 30 августа, враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому.
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