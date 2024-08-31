Удар авиабомбой по Харькову: медики оказали помощь 13-летней девочке

Вечером в субботу, 31 августа, российская террористическая армия нанесла удар по городу Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате попадания КАБа в Слободском районе города повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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"Осмотр экстренными службами продолжается", – добавил Синегубов.

Пока известно о двух пострадавших от вражеской атаки, которым понадобилась помощь медиков.

У 13-летней девочки была острая реакция на стресс. Также медики оказали помощь 20-летней девушке.

Напомним, накануне, 30 августа, враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому.

Атака на Харьков: последние подробности с места попадания!

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