Украина
1204
1 мин

Удар авиабомбы по пенсионерам в Донецкой области: количество погибших возросло

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Елена Капник
Удар КАБа в Донецкой области.

Удар КАБа в Донецкой области.

Россияне 9 сентября сбросили КАБ на людей, получавших пенсию в поселке Ярова Донецкой области. Число погибших в результате вражеского удара возросло до 23.

Об этом сообщил руководитель Лиманской МВА Александр Журавлев в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, по состоянию на 13:50 известно также по 18 раненым. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Чиновник сообщил, что большинство погибших – это люди пенсионного возраста.

На месте попадания работают полиция, спасатели, военные и работники администрации. Они обходят окрестные дома, чтобы установить точное количество погибших и раненых из-за удара по населенному пункту.

Заметим, по данным полиции, от Яровой до линии боевого столкновения – около восьми километров.

Удар КАБа по людям в Яровой

Во вторник, 9 сентября, россияне сбросили авиабомбу по поселку Яровая. Атака произошла, когда людям выдавали пенсии. Жуткое видео опубликовал президент Владимир Зеленский. На нем видно, изуродованные тела многих погибших. Также поврежден автомобиль "Укрпочты" и рядом здания.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил: существует вероятность, что враг мог получить соответствующие координаты для удара. По его словам, с начала войны компания и ВГА постоянно меняли процедуры безопасности. После трагедии их снова пересмотрят.

