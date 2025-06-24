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Удар баллистики по Днепру: снова возросло количество погибших, много раненых (обновлено)
По предварительной информации, в Днепре пострадали более 80 человек. Среди них — не менее десяти детей.
В Днепре растет количество погибших в результате баллистического удара российской армии 24 июня. Известно о минимум восьми жертвах. Пострадали 84 человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак по состоянию на 15:00.
По словам чиновника, 62 травмированных госпитализированы в медучреждения. Кроме того, медики оценивают состояние семи раненых как тяжелое. Заметим, ранее Лысак информировал, что среди пострадавших есть десять детей.
"Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых зацепила эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из находившихся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней", - подчеркнул Лысак.
Заметим, что в Самаре известно о двух погибших. Кроме того, 11 человек травмированы. Четверо – в тяжелом состоянии.
Напомним, во время воздушной тревоги в Днепре произошла серия взрывов. Российские военные атаковали город баллистикой.
Известно, что из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса — Запорожье , возле которого произошел "прилет". Взрывная волна повредила вагоны. Прошло без погибших пассажиров и работников УЗ.