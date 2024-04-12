Удар баллистики по Николаеву: количество погибших возросло

В Николаеве возросло число погибших в результате удара баллистики, который оккупаты РФ нанесли днем 11 апреля. Известно о пяти жертвах атаки.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне было известно о четырех погибших гражданских. Кроме того, шесть человек получили ранения. Среди них – девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации. В результате удара по промышленному предприятию повреждено около 20 жилых домов и автомобили.

Как сообщалось, вчера в 12:02 в Николаеве раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Впоследствии руководитель ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по Николаеву. В результате удара армии страны-агрессорки были повреждены жилые дома и автомобили в частном секторе.

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