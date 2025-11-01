ТСН в социальных сетях

Украина
Удар баллистики по Николаеву: количество пострадавших выросло

В субботу, 1 ноября, РФ атаковала баллистической ракетой Николаев. Число пострадавших возросло до 19 человек.

Катерина Сердюк
Обстрел Николаева

Обстрел Николаева / © Виталий Ким

Из-за удара РФ по Николаеву 1 ноября увеличилось количество пострадавших. Цифра составляет 19 человек.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Как отметил чиновник, среди потерпевших — 9-летняя девочка. Медики оказали ей помощь амбулаторно.

«Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, другие остаются в больнице», — констатировал Ким.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Мы уже писали, что россияне 1 ноября ударили по Николаеву. Враг попал баллистике.

К сожалению, погиб человек. Сначала была информация о 15 пострадавших.

Повреждения получили АЗС и автомобили.

