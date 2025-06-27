Удар баллистикой по Днепру: количество жертв снова выросло

Ракетный удар по Днепру.

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В Днепре вновь возросло количество жертв из-за баллистического удара российской армии днем 24 июня. Уже известно о 21 погибшем.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки на Днепр, которую враг совершил 24 июня. Она унесла жизни 21 человека", - подчеркнул чиновник.

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Заметим, спикер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтанюк сообщил, что четыре человека не выходят на связь. Эти люди еще ищут, есть риск обнаружить их тела под завалами.

По его словам, под атакой россиян оказались жилые дома, общежития, гимназии, школы и больницы.

Напомним, в среду дня 24 июня в Днепре произошла серия взрывов. Под атакой РФ также оказался город Самар. Россияне атаковали населенные пункты баллистическими ракетами.

В Днепре произошло множество разрушений жилых домов, учебных и медицинских учреждений и т.д. Из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса - Запорожье , возле которого произошел "прилет".

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Дата публикации 07:10, 25.06.25 Количество просмотров 77 Выжить возможно! Что делать, если оказались под завалами?