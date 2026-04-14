Последствия атаки на Днепр

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 14 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Погибли не менее пяти человек. Много травмированных.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Днем российская армия атаковала Днепр ракетами. В областном центре поврежден объект гражданской инфраструктуры и автомобили горожан.

Атака на Днепр — что известно о жертвах

Сначала стало известно, что в результате обстрела погибли четыре человека. Впоследствии в больнице скончался 40-летний мужчина, ставший пятым погибшим.

«Погибшие и раненые — гражданские лица, которые двигались по автодороге на собственных автомобилях», — отметили в сообщении.

В свою очередь, глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что ранения получили 25 человек. Известно, что 21 человек был госпитализирован. В частности, десять травмированных находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы.

Напомним, РФ ударила баллистикой по Днепру. В городе произошли мощные взрывы во время воздушной тревоги. На месте прилета возник пожар. В одном из районов после взрыва к небу поднялся столб дыма.