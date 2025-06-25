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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар баллистикой по Днепру: власти назвали количество погибших и пострадавших

В результате российской атаки на Днепропетровщине травмировано почти 300 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Днепр 24 июня.

Атака на Днепр 24 июня.

В результате баллистического удара по Днепру 24 июня погибли 18 человек. В городе Самар жертвами российской атаки стали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам чиновника, из-за российской атаки в регионе в общей сложности пострадали почти 300 человек.

Отметим, что сегодня на Днепропетровщине день траура по жертвам вчерашней атаки РФ.

Атака на Днепр

В преддверии днем во время воздушной тревоги в Днепре произошла серия мощных взрывов. В среду дня РФ атаковала город ракетами. По информации мониторингов, предварительно, были применены четыре «Искандер-М».

В частности, "прилет" произошел рядом с поездом поезд №52 Одесса-Запорожье , который как раз был в пути. Прошло без жертв среди пассажиров и работников железной дороги. Взрывной волной сильно повреждены вагоны.

Сегодня в городе объявлен День траура по погибшим . Городской голова Борис Филатов говорит, что обстрел РФ - "это беспрецедентное количество разрушений, которые город еще не видел за все время полномасштабной войны...".

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