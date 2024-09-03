Удар баллистикой по Полтаве: что происходит на месте трагедии, сколько погибших и раненых

Черный день для жителей города и всех жителей Украины.

Россия 3 сентября ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Известно о по меньшей мере четырех десятках погибших и более 180 раненых. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве обороны Украины, заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Все детали очередного страшного преступления кафиров – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Вражеская атака на Полтаву

Утром 3 сентября в Полтаве было громко. Местные жители слышали два мощных взрыва. Они прозвучали около 9:10. За несколько минут до взрывов в регионе объявили о воздушной тревоге – в 09:08, а в Telegram-канале Воздушных сил сообщали о ракете в направлении Полтавы. Телеграмма-канал "Труха Полтава" опубликовал фото с вероятного места удара — на нем не видно локации, однако заметно, что над городом поднимается дым.

Заместитель комитета Совета по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая в фейсбук намекнула, что в Полтаве случилось что-то плохое. При этом она указала, что удар по построению 128 бригады, где погибли два десятка человек, ничему командованию не научил.

"Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?"

Реакция россиян

Не заставила себя ждать и реакция россиян. В российских пабликах начали распространять информацию о якобы ударе по корпусу 179 учебно-тренировочного центра войск связи ВСУ. Одна из ракет, как утверждает пропагандистский телеграмм-канал "Донбасский партизан", якобы попала в здание учебно-административного корпуса, еще одна разрушила столовую на территории заведения.

"3 сентября 2024 года около 9:10 утра в Полтаве раздались два громких взрыва. По сообщениям местных жителей на месте образовалось сильное задымление. Также фиксировалось активное движение машин скорой помощи и пожарных."

А уже впоследствии Минобороны Украины подтвердило удар РФ по учебному заведению в Полтаве. По имеющейся информации, для страшной атаки враг использовал две баллистические ракеты.

"Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище". Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

О работе оперативных служб на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве сообщил и глава МВД Игорь Клименко.

"Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших немедленно передают врачам для оказания медицинской помощи. Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажных помещениях., повреждены фасады.

Полиция проводит поквартирный обход – проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе. Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом составляющей безопасности будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех. Искренние соболезнования семьям погибших. Быстрое выздоровление раненым”

Реакция Зеленского на трагедию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.

Вблизи места попадания находится жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе. На момент записи этого выпуска после удара российских "Искандеров" по Полтаве известно о 41 погибшем и около двух сотен раненых. Поэтому людей призывают сдавать кровь. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Полтавцы, станция переливания крови при областной больнице приглашает всех неравнодушных стать донорами крови. если вам от 18 до 60 лет и ваш вес свыше 50 кг вы можете внести свой вклад. кровь принимают ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: ул .Шевченко, 23. не забудь взять с собой паспорт и идентификационный номер."

С 4 сентября в Полтавской области объявлен трехдневный траур, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин.

"Великая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отнял 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область – в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности"

Напомним, идет ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения в Полтаве. Сейчас известно о 51 погибшем человеке и 219 травмированных.

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