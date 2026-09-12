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Удар баллистикой по предприятию в Кривом Роге: есть погібший — ОВА
Еще два человека получили ранения.
В результате российской атаки по Кривому Рогу в ночь на 12 сентября погиб один человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге.
«Враг нанес удар по промышленному предприятию в Кривом Роге, один человек погиб», — говорится в сообщении.
Кроме того, Ганжа сообщил, что в результате атаки еще два человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удары по Украине баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в результате вражеского удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.