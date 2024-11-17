Удар баллистикой по Сумам: известно уже о 2 погибших детях

В Сумах в результате ракетного удара по многоэтажному дому погибли 8 человек, в том числе 2 детей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"К сожалению, есть жертвы: по состоянию на данный момент поступила информация о 8 погибших, среди которых 2 детей. Несколько десятков раненых. Информация постоянно уточняется", — сообщил глава МВД.

Продолжается поквартирный обход во всех многоэтажках, поврежденных в результате удара. Более 400 человек эвакуированы из поврежденного россиянами дома.

Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девушка уточнили в областной прокуратуре, которая ранее сообщала об одном погибшем ребенке. За медицинской помощью обратилось 20 местных жителей, из них 3 детей.

Также "Суспільне" пишет, что по состоянию на 22:36 известно о 49 травмированных.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские оккупанты попали в многоэтажку в городе Сумы.

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