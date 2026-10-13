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Удар баллистикой по ТЭЦ-4 в Киеве: Зеленский заявил о подготовке новых атак РФ
Зеленский призвал украинцев беречь себя во время воздушных тревог этой ночью и на следующий день из-за угрозы новых ударов.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний российский удар баллистикой по Киеву, который вновь произошел без предупреждения от партнеров.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
Он подтвердил, что основная мишень удара — энергетика, а именно ТЭЦ-4.
«К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете в Киев. ТЭЦ-4 — один из основных энергообъектов Киева», — сказал президент.
РФ готовит новые удары: что известно
Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, россияне готовят новые пуски баллистики.
«Факты демонстрируют, что россияне не считают необходимым придерживаться того, о чем сказал президент Америки. Украина поддержала прекращение энергетического огня. Россия делает мишенью очередную электростанцию и жизнь наших людей. И это точно не справедливо, когда и энергетику они уничтожают и даже предупреждений о запусках баллистики Украина не получает. Важно, чтобы мир об этом не молчал. И важно, чтобы Америка реально видела, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается», — подчеркнул он.
Также Зеленский призвал украинцев беречь себя во время воздушной угрозы этой ночью и на следующий день, потому что возможны новые российские удары.
Добавим, что Воздушные силы также предупредили о возможности повторных ракетных атак врага.
Напомним, что поздно вечером, 13 октября, в Киеве прогремели взрывы сразу после объявления воздушной тревоги. Из-за этого в Деснянском районе было попадание в девятиэтажный дом.
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил ТСН.ua, что предупреждения о пусках баллистики по Киеву от западных партнеров снова не было.
Напомним, что вчера в Киеве взрывы также прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные, как предупреждали в СМИ и нардепы.