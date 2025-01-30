Удар беспилотника по многоэтажке в Сумах: в полиции заявили об увеличении числа пострадавших

В настоящее время на месте происшествия действуют все экстренные службы.

В Сумах выросло количество пострадавших в результате удара вражеского дрона в многоэтажку.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В сообщении указывается, что всего ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.

"В результате попадания БПЛА ранены семь мирных жителей, среди которых ребенок. Повреждение получил десятиэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции заявили, что на месте происшествия действуют все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Во дворе дома развернут штаб ликвидации последствий атаки, куда граждане могут обратиться за помощью.

Удар. дроном по многоэтажке в Сумах/Фото: Нацполиция

Удар. дроном по многоэтажке в Сумах/Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в городе Сумы в ночь на 30 января вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.

Мы ранее информировали, что враг атаковал Киев беспилотниками, начиненными шрапнелью.

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