Удар беспилотника по многоэтажке в Сумах: в полиции заявили об увеличении числа пострадавших

В настоящее время на месте происшествия действуют все экстренные службы.
В Сумах выросло количество пострадавших в результате удара вражеского дрона в многоэтажку.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В сообщении указывается, что всего ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.
"В результате попадания БПЛА ранены семь мирных жителей, среди которых ребенок. Повреждение получил десятиэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.
Кроме того, в полиции заявили, что на месте происшествия действуют все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.
Во дворе дома развернут штаб ликвидации последствий атаки, куда граждане могут обратиться за помощью.
Ранее сообщалось, что в городе Сумы в ночь на 30 января вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.
Мы ранее информировали, что враг атаковал Киев беспилотниками, начиненными шрапнелью.
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