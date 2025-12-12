- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар беспилотниками по Харьковщине: в Нововодолажской громаде возросло количество пострадавших
Враг атаковал Нововодолажскую громаду беспилотниками типа «Герань-2».
В Харьковской области возросло количество пострадавших в результате российского удара по Нововодолажской громаде.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
«В настоящее время в общей сложности шесть человек получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек — в тяжелом состоянии», — отметил он.
Синегубов заверил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Предварительно, оккупанты ударили беспилотниками типа «Герань-2». Более подробная информация выясняется.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине 7 декабря. По словам Гусарова, движение по дорожному полотну плотины прекращено. Чиновник призвал жителей сохранять спокойствие. Отмечается, что плотина уже подвергалась обстрелам ранее: в 2022 году россияне повредили ее верхний шлюз.