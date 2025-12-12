ТСН в социальных сетях

Украина
50
1 мин

Удар беспилотниками по Харьковщине: в Нововодолажской громаде возросло количество пострадавших

Враг атаковал Нововодолажскую громаду беспилотниками типа «Герань-2».

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Остатки вражеского дрона "Герань-2"

Остатки вражеского дрона «Герань-2» / © Полтавская областная государственная администрация

В Харьковской области возросло количество пострадавших в результате российского удара по Нововодолажской громаде.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«В настоящее время в общей сложности шесть человек получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек — в тяжелом состоянии», — отметил он.

Синегубов заверил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, оккупанты ударили беспилотниками типа «Герань-2». Более подробная информация выясняется.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине 7 декабря. По словам Гусарова, движение по дорожному полотну плотины прекращено. Чиновник призвал жителей сохранять спокойствие. Отмечается, что плотина уже подвергалась обстрелам ранее: в 2022 году россияне повредили ее верхний шлюз.

