Удар беспилотниками по Украине: в КМВА рассказали о последствиях на Киевщине

Российские оккупанты снова атаковали территорию Украины беспилотниками, в частности Киевский регион.

Российские захватчики ночью совершили очередное нападение на Киевскую область с использованием беспилотников. Все враждебные цели были уничтожены.

Об этом сообщает КМВА.

"Враг ночью раз атаковал Киевщину дронами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, также нет попадания в объекты критической и жилищной инфраструктуры.

Единственными последствиями нападения стали незначительные повреждения остекления двух квартир и балконов в одном из районов области.

"Оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки", – добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на субботу, 16 ноября, оккупанты запустили по Украине 83 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 53 дрона.

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