Вражеские «Шахеды» / © t.me/SJTF_Odesa

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Российские войска в течение минувших суток и в ночь на 23 ноября атаковали Житомирщину, нанеся повреждения гражданской и железнодорожной инфраструктуре, в частности детскому саду.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

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По данным ОВА, удары зафиксированы сразу в двух районах области:

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Житомирский район: враг направил удар на здание детского сада.

Коростенский район: российский беспилотник атаковал тепловоз вблизи железнодорожной станции. Кроме того, из-за падения обломков БпЛА в районе повреждено хозяйственное сооружение и выбиты окна в частном жилом доме.

В результате пожаров вспыхнули пожары, которые спасатели ГСЧС оперативно потушили. По предварительной информации, погибших и раненых среди гражданского населения нет.

Руководитель области поблагодарил силы противовоздушной обороны, подразделения ГСЧС и все экстренные службы за защиту региона и быструю ликвидацию последствий обстрелов.

Напомним, в Святошинском районе Киева на утро 23 ноября зафиксировано падение вражеских дронов на два учебных заведения.

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