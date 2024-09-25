Удар бомбами по многоэтажке в Харькове: количество погибших выросло

Армия РФ сбросила бомбу на жилой дом посреди дня.
В Харькове возросло количество погибших в результате удара КАБом по многоэтажке 24 сентября. Известно о четырех жертвах российской атаки.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, спасатели деблокировали тело погибшей женщины.
"В результате вчерашнего вражеского удара по Харькову — четверо погибших", — говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что под завалами дома в Киевском районе обнаружено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели.
Напомним, днем 24 сентября РФ сбросила бомбы на жилые районы Харькова. Произошло попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
Читайте также:
- Большой город на Донетчине может оказаться в оккупации: военный
- Россия ударила ракетами по Одесской области: какие последствия
- Ночью РФ ударила ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО и куда попал враг