Удар бомбами по многоэтажке в Харькове: количество погибших выросло

Армия РФ сбросила бомбу на жилой дом посреди дня.

В Харькове возросло количество погибших в результате удара КАБом по многоэтажке 24 сентября. Известно о четырех жертвах российской атаки.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

"В результате вчерашнего вражеского удара по Харькову — четверо погибших", — говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что под завалами дома в Киевском районе обнаружено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели.

Напомним, днем 24 сентября РФ сбросила бомбы на жилые районы Харькова. Произошло попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

Десятки раненых в Харькове и Запорожье! Россияне атаковали жилые дома!

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