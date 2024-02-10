Удар БпЛА по Харькову, Сенат США начал обсуждение помощи Украине: главные новости ночи 10 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- В Харькове из-за вражеских обстрелов горит 14 домов — Терехов (видео) Читать дальше –>
- Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине Читать далее –>
- НАТО хочет взять на себя координацию поставки оружия в Украину — СМИ Читать далее –>
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