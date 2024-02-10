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Удар БпЛА по Харькову, Сенат США начал обсуждение помощи Украине: главные новости ночи 10 февраля 2024 года

Удар БпЛА по Харькову, Сенат США начал обсуждение помощи Украине: главные новости ночи 10 февраля 2024 года

Сенат США / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В Харькове из-за вражеских обстрелов горит 14 домов — Терехов (видео) Читать дальше –>
  • Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине Читать далее –>
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  • Удар по Харькову: спасатели обнаружили тело погибшего человека Читать далее –>
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