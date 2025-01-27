Удар БПЛА по многоэтажкам Днепра: жители рассказали о пережитой атаке

Елена решила временно перебраться на кухню, ведь там стекла попали и намного теплее.

Жители Днепра рассказали о первых минутах удара БпЛА по многоэтажкам. К счастью, обошлось без жертв, впрочем людям придется вставлять окна. Жители пострадавших домов понемногу приходят в себя от пережитого.

Кадры обнародовал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Местные называют такие атаки врага даже не террором — а геноцидом. Обычный спальный район Днепра, где бурлит жизнь, везде многоэтажки. Люди пережили действительно сложную ночь. Их дома изуродованы", — подчеркнул чиновник.

Жители Днепра рассказали о первых минутах удара БпЛА по многоэтажкам

Жители Днепра о первых мгновениях атаки

По словам жительницы поврежденного дома Светланы, ее семья была дома.

"Сразу было ярко, что-то на крыше что-то загорелось", – говорит она.

Жители признаются: так громко еще никогда не было.

"Хорошо, что все живы и здоровы. А окна – ну что, будем вставлять", – сказал Анатолий.

Как рассказала соседка Елена, она очнулась от посыпания стекла.

"Далее померила давление, у меня 170 на 90. Напилась таблеток, оделась и пошла туда, где люди спрашивать: что это, чего это, как это", – говорит женщина.

А другая жительница Надежда признала: невозможно жить в таком стрессе каждый день.

"Пытаемся держаться, работать, обучать детей, поддерживать дух друг друга. Потому что по-другому нельзя", – заключила она.

Напомним, ночью 27 января в Днепре раздался взрыв.

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