Удар БпЛА по многоэтажке в Чернигове: спасатели потушили пожар

В настоящее время на месте продолжается разбор завалов.
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Чернигове, возникший после удара вражеского беспилотника.
Об этом информирует ГСЧС.
В сообщении указывается, что в настоящее время на месте продолжается разбор завалов.
В результате атаки повреждены 3 автомобиля.
"В настоящее время пострадавшие не обнаружены. Эвакуирована одна пожилая женщина. На месте работают экстренные службы, психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россияне 15 марта атаковали Чернигов. Попадание шахедов зафиксировано в двух районах города.
Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.
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