Удар БпЛА по многоэтажке в Чернигове: спасатели потушили пожар

В настоящее время на месте продолжается разбор завалов.

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Чернигове, возникший после удара вражеского беспилотника.

Об этом информирует ГСЧС.

В сообщении указывается, что в настоящее время на месте продолжается разбор завалов.

В результате атаки повреждены 3 автомобиля.

"В настоящее время пострадавшие не обнаружены. Эвакуирована одна пожилая женщина. На месте работают экстренные службы, психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Удар БпЛА по многоэтажке в Чернигове/Фото: ДСНС

Ранее сообщалось, что Россияне 15 марта атаковали Чернигов. Попадание шахедов зафиксировано в двух районах города.

Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.

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