Удар БпЛА по многоэтажке в Сумах: увеличилось количество пострадавших

Также работниками ГСЧС спасены 10 жителей дома.
В результате ничего попадания ударного беспилотника в многоэтажку в Сумах, количество пострадавших возросло до 12 человек.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"В результате аварийно-спасательных работ из под-завалов деблокированы тела двух погибших мужчин", — написали в ОВА.
Также работниками ГСЧС спасены 10 жителей дома (5 деблокированы), 12 человек получили травмы разной степени тяжести.
В ОВА сообщили, что спасателями проведены аварийно-восстановительные работы (закрыты 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 13 марта атаковали Сумы ударными беспилотниками, в результате обстрела было попадание в многоэтажку.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Кривом Роге на Днепропетровщине до пяти выросло число погибших в результате ракетных ударов российской армии вечером 12 марта.
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