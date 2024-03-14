Удар БпЛА по многоэтажке в Сумах: увеличилось количество пострадавших

В результате ничего попадания ударного беспилотника в многоэтажку в Сумах, количество пострадавших возросло до 12 человек.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"В результате аварийно-спасательных работ из под-завалов деблокированы тела двух погибших мужчин", — написали в ОВА.

Также работниками ГСЧС спасены 10 жителей дома (5 деблокированы), 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

В ОВА сообщили, что спасателями проведены аварийно-восстановительные работы (закрыты 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 13 марта атаковали Сумы ударными беспилотниками, в результате обстрела было попадание в многоэтажку.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кривом Роге на Днепропетровщине до пяти выросло число погибших в результате ракетных ударов российской армии вечером 12 марта.

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