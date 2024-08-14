Удар БпЛА по российскому аэродрому Саваслейка: эксперт оценил последствия атаки

С российского аэродрома Саваслейка, в 650 км от границы, взлетают российские истребители МиГ-31К, являющиеся носителями "Кинжалов". В результате атаки беспилотников возник мощный пожар в районе пункта с горюче-смазочными материалами для этого аэропорта.

Об этом в эфире Radio NV рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"По самолетам дело в том, что далеко не всегда поврежденный самолет пылает. Поэтому здесь нужно дождаться непосредственно снимков с земли. Потому что даже спутник повреждения самолета может не зафиксировать", — говорит эксперт.

По его словам, во время атаки не была зафиксирована работа мощных средств ПВО. Катков говорит, что "Панциря" вообще там не было. Он предполагает, что на этом аэродроме за всю противовоздушную оборону "отражались ЗУ-23-2, учитывая звук — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение".

Аналитики Defense Express сообщают, что МИГи используют довольно специфическое термостабильное топливо — керосин Т-6, которое предназначено для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, когда керосин нагревается до 100-150 градусов.

"Формально для МиГ-31 допускается использование других топлив. Например, наиболее распространенной керосина РТ, но с соответствующими ограничениями. Например, без сверхзвуковых высотных полетов, а без них запуск Х-47 "Кинжал" невозможен", — говорится в материале.

По его словам, керосин Т-6 в РФ производится из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ.

"То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже достаточно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом. Это конечно не означает, что враг не сможет переместить самолеты на другой аэродром, но в в любом случае это о дополнительных осложнениях для врага", — говорится в статье Defense Express.

Как сообщалось, дроны атаковали аэродром "Саваслейка" в РФ. Оттуда взлетают истребители МиГ-31К, атакующие Украину ракетами "Кинжал".

БПЛА атаковали аэродром "Саваслейка", откуда взлетают МиГ-31К

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