Удар БПЛА по "скорой" на Сумщине: супруги спасали раненых и погибли

Скорая помощь / © ТСН

Во время эвакуации раненых в Сумской области в результате удара вражеского беспилотника по карете скорой помощи погибли четыре человека, среди них полицейский офицер общины и его жена — фельдшер экстренной медицинской помощи; водитель «скорой» находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила Полиция Сумской области в Facebook.

По информации правоохранителей, трагедия произошла 21 февраля в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района. При исполнении служебных обязанностей погиб полицейский офицер громады Сергей Славский. Вместе с ним погибла его жена Кристина, которая работала фельдшером экстренной медицинской помощи.

Супруги оказывали помощь 17-летнему и 24-летнему парням, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве в селе Зноб-Трубчевская. После оказания первой помощи раненых эвакуировали каретой скорой помощи в районный центр.

«Во время движения в селе Чигин автомобиль скорой помощи был атакован вражеским беспилотником. В результате удара полицейский Сергей Славский, его жена Кристина и двое раненых погибли на месте», — говорится в сообщении полиции.

Водителя кареты скорой помощи с тяжелыми ранениями госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Сергей Славский / © Полиция Сумской области

В полиции отметили, что Сергею Славскому было 32 года. С 2023 года он нес службу в приграничной общине, работая в условиях постоянной угрозы. Полицейский участвовал в эвакуации гражданского населения, первым прибывал на места обстрелов, реагировал на чрезвычайные происшествия и помогал жителям общины.

Его жене Кристине было 25 лет. Работая фельдшером, она спасала жизни пострадавших от российской агрессии и оказывала медицинскую помощь в самых сложных условиях.

«Вместе с мужчиной они действовали слаженно и самоотверженно, несмотря на постоянную опасность», — отметили в полиции.

