Удар БпЛА по Сумам: пострадали 14 человек, в том числе подросток и 87-летняя женщина

Атака на Сумы

В Сумах в результате сегодняшней атаки российских беспилотников по жилым домам пострадали 14 человек.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

По его словам, среди раненых – 14-летний парень. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте.

Также госпитализировали 87-летнюю женщину. Отмечается, что большинство пострадавших - люди пожилого возраста.

Руководитель ОВА подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют жилые районы города, нанося удары по гражданским домам.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что утром 10 апреля российские военные ударили по пятиэтажке в Конотопском центре на Сумщине.