Удар БпЛА в Харьковской области: три человека получили ранения — прокуратура (фото)

Один дом разрушен полностью, по меньшей мере 12 повреждены.
В результате атаки вражеских беспилотников на Харьковщине три человека получили ранения.
Об этом идет речь в сообщении Харьковской областной прокуратуры.
В сообщении указывается, что 26 марта в период с 20:40 по 21:05 войска РФ атаковали ударными беспилотниками населенный пункт Золочев Богодуховского района.
"Один дом разрушен полностью, по меньшей мере 12 повреждено. Также повреждено административное здание, местный стадион и электросети", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что ранения получили 18-летняя девушка, ее 26-летний брат, а также 68-летняя женщина.
"Также еще пять человек подверглись острой реакции на стресс, среди них 4-летняя девочка, три женщины в возрасте 46, 66 и 69 лет, а также 48-летний мужчина", — заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине.
Мы ранее информировали, что российские дроны терроризируют жителей Запорожской области, захватчики "охотятся" на гражданских.
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