Удар БпЛА в Харьковской области: три человека получили ранения — прокуратура (фото)

Один дом разрушен полностью, по меньшей мере 12 повреждены.

В результате атаки вражеских беспилотников на Харьковщине три человека получили ранения.

Об этом идет речь в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

В сообщении указывается, что 26 марта в период с 20:40 по 21:05 войска РФ атаковали ударными беспилотниками населенный пункт Золочев Богодуховского района.

"Один дом разрушен полностью, по меньшей мере 12 повреждено. Также повреждено административное здание, местный стадион и электросети", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ранения получили 18-летняя девушка, ее 26-летний брат, а также 68-летняя женщина.

"Также еще пять человек подверглись острой реакции на стресс, среди них 4-летняя девочка, три женщины в возрасте 46, 66 и 69 лет, а также 48-летний мужчина", — заявили в прокуратуре.

Последствия удара по Харьковщине/Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия удара по Харьковщине/Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине.

Мы ранее информировали, что российские дроны терроризируют жителей Запорожской области, захватчики "охотятся" на гражданских.

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