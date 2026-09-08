Удар был преднамеренно просчитан: Зеленский раскрыл детали ночной атаки РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Ночью против 8 сентября армия агрессорки России атаковала разные регионы Украины. Россияне пытались спланировать удар так, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданскому населению и жизни людей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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«Сложна была атака, которую россияне пытались умышленно просчитать для как можно большего вреда жизни: баллистика, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные „шахеды“», — подчеркнул украинский лидер.

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Глава государства акцентировал, что в Киеве и Харькове повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в Киевской области — критические объекты, в Одессе — рынок, а в Сумской области под прицелом оказался тепловоз поезда «Киев-Сумы».

По словам президента, силы ПВО уничтожили 175 воздушных целей. Впрочем, сбить все ракеты и дроны не удалось. В частности, до сих пор сложная ситуация с уничтожением баллистических целей.

«Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, особенно непросто с баллистикой, и каждый день доказываем партнерам эту нашу потребность в перехватчиках», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский заметил, что Киев уже обсуждал этот вопрос с американскими и европейскими партнерами. По его словам, новые встречи запланированы, в частности, сегодня с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и развитием украинской антибалистической системы FREYJA.

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Как сообщалось, ночью РФ запустили более 200 ракет и дронов. В частности, противокорабельными ракетами Оникс и Искандер-М/С-400/KN-23. По данным ПС, были сбиты/подавлены 175 целей, среди которых два «Искандера» и 31 крылатая ракета.

Оккупанты массированно атаковали баллистикой и дронами Киевщину . По меньшей мере, один человек получил травмы. В нескольких районах области повреждены дома людей, предприятия, складские помещения и автомобили.

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