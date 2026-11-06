Удар девятью авиабомбами по укрытию в Камышевахе: количество погибших возросло до страшной цифры

Спасательные работы в Комышевасе.

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Пятые сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте «прилетов» по подземному укрытию в Камышевахе Запорожской области, на которое РФ сбросила девять бомб. Число жертв продолжает расти.

Что известно о последних данных о количестве погибших — читайте в материале ТСН.ua.

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По состоянию на утро 6 ноября известно, что атака унесла около 50 жизней. В то же время, цифры власти и спасателей несколько отличаются.

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В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате российского авиаудара количество жертв возросло до 50.

«При проведении поисковых работ спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тела еще восьми погибших», — говорится в сообщении.

В то же время и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил о 53 жертвах.

Удар по Камышевахе 2 ноября — что известно

Днем 2 ноября российские войска сбросили на Камышеваху девять авиабомб. В частности, сверхмощные цели сбросили на укрытие. Сначала под удар попали люди, которые пришли за гуманитарной помощью. Позже оккупанты атаковали повторно — именно тогда, когда на месте работали спасатели.

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По словам и.о. руководителя ОВА Михаила Семикина, россияне совершили прицельную комбинированную атаку: сначала применили ФАБ-500, а затем сбросили на подземное укрытие мощную трехтонную ФАБ-3000 из почти полутора тонн взрывчатки.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

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