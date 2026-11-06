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Удар девятью авиабомбами по укрытию в Камышевахе: количество погибших возросло до страшной цифры
Пять дней продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по укрытию в поселке Камышеваха.
Пятые сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте «прилетов» по подземному укрытию в Камышевахе Запорожской области, на которое РФ сбросила девять бомб. Число жертв продолжает расти.
Что известно о последних данных о количестве погибших — читайте в материале ТСН.ua.
По состоянию на утро 6 ноября известно, что атака унесла около 50 жизней. В то же время, цифры власти и спасателей несколько отличаются.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате российского авиаудара количество жертв возросло до 50.
«При проведении поисковых работ спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тела еще восьми погибших», — говорится в сообщении.
В то же время и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил о 53 жертвах.
Удар по Камышевахе 2 ноября — что известно
Днем 2 ноября российские войска сбросили на Камышеваху девять авиабомб. В частности, сверхмощные цели сбросили на укрытие. Сначала под удар попали люди, которые пришли за гуманитарной помощью. Позже оккупанты атаковали повторно — именно тогда, когда на месте работали спасатели.
По словам и.о. руководителя ОВА Михаила Семикина, россияне совершили прицельную комбинированную атаку: сначала применили ФАБ-500, а затем сбросили на подземное укрытие мощную трехтонную ФАБ-3000 из почти полутора тонн взрывчатки.