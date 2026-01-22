Удар дрона по 16-этажке в Днепре: сколько пострадавших и что известно о разрушениях (фото)

Спасательная операция в Днепре после атаки 22 января

Дополнено новыми материалами

Из-за дроновой атаки на Днепр 22 января пострадали шесть человек. Враг частично разрушил жилой 16-этажный дом, в квартирах вспыхнули пожары.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, мэр Днепра Борис Филатов и ГСЧС Украины.

Из-за атаки на Днепр беспилотниками повредили жилье людей. Известно о шести пострадавших, среди которых оказалась 14-летняя девочка. Жизни ребенка ничего не угрожает и он будет восстанавливаться дома.

Двое из пострадавших попали в больницу. Это 64-летняя женщина и 88-летний мужчина, которые находятся в состоянии средней тяжести.

В ГСЧС уточнили, что в Днепре частично разрушена жилая 16-этажка. В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв.м. С верхних этажей поврежденного дома чрезвычайники спасли 16 человек.

На месте удара установлен Пункт экстренной психологической помощи. Психологи оказали необходимую поддержку 11 пострадавшим. Также развернут Пункт обогрева для населения.

Последствия атаки ликвидируют более 50 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС.

«Я общался с людьми, и многие, к счастью, в момент попадания были на работе«, — сообщил Филатов.

По его словам, на месте атаки уже работают все службы — ГСЧС, полиция, коммунальщики, благотворители. Городской голова отметил, что отрабатывается механизм жизнеобеспечения уцелевшей части дома.

Напомним, днем 22 января вражеский беспилотник попал в жилой сектор Днепра. В результате атаки в доме вспыхнул пожар. Филатов подтвердил факт попадания.

В Днепре во время спасательной операции чрезвычайники освободили женщину, которая оказалась заблокированной в квартире после российского удара. На обнародованных в Сети видео видно, как пострадавшая ждала помощи у окна, а спасатели успешно эвакуировали ее из поврежденного дома.