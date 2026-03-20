ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Удар дрона по Харькову: повреждено здание возле учебного заведения

Российские войска атаковали Харьков боевым дроном: в Шевченковском районе зафиксировано попадание вблизи учебного заведения, повреждено здание - информации о пострадавших пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

В Харькове зафиксирована вражеская атака боевым дроном по Шевченковскому району. Попадание произошло вблизи учебного заведения, в результате чего в здании выбиты окна.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. На месте работают соответствующие службы, ведется обследование территории и уточнение последствий атаки.

В настоящее время устанавливается масштаб повреждений и возможные угрозы жителям района.

Напомним, что ранее россияне убили медиков "скорой" в Харьковской области: детали и фото

В результате вражеских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще двое получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie