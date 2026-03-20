Удар дрона по Харькову: повреждено здание возле учебного заведения
Российские войска атаковали Харьков боевым дроном: в Шевченковском районе зафиксировано попадание вблизи учебного заведения, повреждено здание - информации о пострадавших пока нет.
В Харькове зафиксирована вражеская атака боевым дроном по Шевченковскому району. Попадание произошло вблизи учебного заведения, в результате чего в здании выбиты окна.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
По его словам, информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. На месте работают соответствующие службы, ведется обследование территории и уточнение последствий атаки.
В настоящее время устанавливается масштаб повреждений и возможные угрозы жителям района.
Напомним, что ранее россияне убили медиков "скорой" в Харьковской области: детали и фото
В результате вражеских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще двое получили ранения.