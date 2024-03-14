Удар дрона по многоэтажке в Сумах: возобновлены поиски, под завалами могут быть люди

Пострадали не менее 14 человек.

Утром 14 марта в Сумах возобновились спасательные работы на месте попадания российского беспилотника. Под завалами многоэтажки могут находиться люди.

Об этом рассказал "Общественному" представитель ГСЧС в Сумской области Олег Стрелко.

"Вся инженерная, тяжелая техника на месте. Спасатели снова продолжают разбирать разрушения. Действительно, есть информация, что под завалами могут находиться люди", — говорит он.

Накануне вечером работы было решено временно приостановлено, была угроза повторного возникновения возгораний.

В пресс-службе Сумской городской военной администрации сообщили, что в настоящее время известно о 14 пострадавших. Накануне из-под завалов спасатели деблокировали тела двух погибших.

Кроме того, местные власти подчеркивают, что в городе восстановили водо-, газо-, тепло-, электроснабжение — за исключением разрушенных подъездов.

Напомним, ночью против 13 марта в Сумах дрон попал в многоэтажку. Было повреждено по меньшей мере 30 квартир, из них 15 разрушены. Спасатели накануне из-под завалов извлекли тело двух погибших.

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