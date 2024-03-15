Удар дрона по пятиэтажке в Сумах: третьи сутки на месте "прилета" продолжаются поиски (фото)

В Сумах третий день продолжаются аварийно-розыскные работы на месте удара российского беспилотника по пятиэтажному дому. Известно о трех жертвах российской атаки.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Работники ГСЧС провели демонтаж поврежденных, а также аварийных строительных конструкций и плит.

Спасатели приостанавливали работы на ночь, а утром снова возобновили разбор завалов в сюжете " ТСН онлайн". Под завалами разрушенного дома могут находиться еще люди. Впрочем, шансов, которые найдут живыми, почти нет. Ведь после удара дрона четыре этажа дома просто сложились, а на месте разрушенных квартир почти двое суток продолжался пожар.

В первые дни после попадания российского БпЛА из подруин достали тела трех погибших людей. Впрочем, от обломков может быть 20-летняя девушка, говорят ее родственники.

Известно, что 14 жителей дома пострадали. Четверо пострадавших до сих пор находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Последствия "прилета" дрона

Разрушенный дом в Сумах, куда 12 марта влетел русский дрон. / Фото: ГСЧС

В Сумах третьи сутки продолжаются поиски на месте разрушенного дома, куда 12 марта влетел российский дрон. / Фото: ГСЧС

Разрушенный дом в Сумах, куда 12 марта влетел русский дрон. / Фото: ГСЧС

Под завалами разрушенного дома в Сумах могут находиться люди. / Фото: ГСЧС

Напомним, ночью против 13 марта в Сумах дрон попал в многоэтажку. Было повреждено по меньшей мере 30 квартир, из них 15 разрушены. Спасатели накануне из-под завалов извлекли тело двух погибших.

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