Удар дрона по пятиэтажке в Сумах: третьи сутки на месте "прилета" продолжаются поиски (фото)

Известно о трех погибших.
В Сумах третий день продолжаются аварийно-розыскные работы на месте удара российского беспилотника по пятиэтажному дому. Известно о трех жертвах российской атаки.
Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
Работники ГСЧС провели демонтаж поврежденных, а также аварийных строительных конструкций и плит.
Спасатели приостанавливали работы на ночь, а утром снова возобновили разбор завалов в сюжете " ТСН онлайн". Под завалами разрушенного дома могут находиться еще люди. Впрочем, шансов, которые найдут живыми, почти нет. Ведь после удара дрона четыре этажа дома просто сложились, а на месте разрушенных квартир почти двое суток продолжался пожар.
В первые дни после попадания российского БпЛА из подруин достали тела трех погибших людей. Впрочем, от обломков может быть 20-летняя девушка, говорят ее родственники.
Известно, что 14 жителей дома пострадали. Четверо пострадавших до сих пор находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Последствия "прилета" дрона
Напомним, ночью против 13 марта в Сумах дрон попал в многоэтажку. Было повреждено по меньшей мере 30 квартир, из них 15 разрушены. Спасатели накануне из-под завалов извлекли тело двух погибших.