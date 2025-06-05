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Удар дронами по Прилукам: погибла полицейская Дарья Шигида, ее годовалый сын и мама — детали, фото
Национальная полиция сообщает о трагической гибели патрульной полицейской Дарьи Шигиды, ее годовалого сына и матери в Прилуках, их жизнь оборвала ночной обстрел вражеским беспилотником.
Во время ночного вражеского обстрела в Прилуках погибла полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына и мамы.
Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.
Дарья присоединилась к рядам полиции в Киеве в 2020 году.
«Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедлива, с глубоким чувством долга — именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее. Стать полицейским — ее мечта и призвание. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, тоже патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе», — говорится в сообщении.
В Нацполиции подчеркнули, что «это не просто потеря — это вырванная с корнями жизнь трех поколений».
Напомним, в Прилуках вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Погибла вся его семья.