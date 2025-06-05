ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1589
Время на прочтение
1 мин

Удар дронами по Прилукам: погибла полицейская Дарья Шигида, ее годовалый сын и мама — детали, фото

Национальная полиция сообщает о трагической гибели патрульной полицейской Дарьи Шигиды, ее годовалого сына и матери в Прилуках, их жизнь оборвала ночной обстрел вражеским беспилотником.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Руины дома, где погибла целая семья

Руины дома, где погибла целая семья / © Управление ДСНС в Черниговской области

Во время ночного вражеского обстрела в Прилуках погибла полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына и мамы.

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

Дарья присоединилась к рядам полиции в Киеве в 2020 году.

«Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедлива, с глубоким чувством долга — именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее. Стать полицейским — ее мечта и призвание. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, тоже патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе», — говорится в сообщении.

Полицейская Дарья Шигида / © www.facebook.com/Національна поліція України

Полицейская Дарья Шигида / © www.facebook.com/Національна поліція України

В Нацполиции подчеркнули, что «это не просто потеря — это вырванная с корнями жизнь трех поколений».

В Прилуках от удара беспилотника погибла семья начальника ГСЧС / © Управление ДСНС в Черниговской области

В Прилуках от удара беспилотника погибла семья начальника ГСЧС / © Управление ДСНС в Черниговской области

Напомним, в Прилуках вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Погибла вся его семья.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie