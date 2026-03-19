Удар дроном по Львову: новые детали об атаке по главному управлению СБУ
Вражеский беспилотник был сбит силами ПВО. Обломки рухнули на территорию Главного управления СБУ во Львовской области.
На территории Главного управления СБУ во Львовской области зафиксировали разрушение в результате российской атаки дроном вечером, 18 марта.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Он заявил, что 18 марта, около 22:15, ПВО сбила над Львовом российский боевой беспилотник, в результате чего разрушены и выбиты окна. Обошлось без жертв и пострадавших. Обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области.
В СБУ также подтвердили удар по Главному управлению во Львовской области. Там заявили, что на месте происшествия проводят неотложные мероприятия, работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Взрывы во Львове
Взрывы во Львове раздались около 22:16 — перед этим местные власти сообщали о движении вражеского БпЛА на город. Российский беспилотник атаковал помещение главного управления СБУ во Львовской области.