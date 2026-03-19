Удар дроном по Львову: новые детали об атаке по главному управлению СБУ

Во Львове обломки дрона упали на здание СБУ / © Associated Press

Реклама

На территории Главного управления СБУ во Львовской области зафиксировали разрушение в результате российской атаки дроном вечером, 18 марта.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он заявил, что 18 марта, около 22:15, ПВО сбила над Львовом российский боевой беспилотник, в результате чего разрушены и выбиты окна. Обошлось без жертв и пострадавших. Обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области.

Реклама

В СБУ также подтвердили удар по Главному управлению во Львовской области. Там заявили, что на месте происшествия проводят неотложные мероприятия, работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Взрывы во Львове

Взрывы во Львове раздались около 22:16 — перед этим местные власти сообщали о движении вражеского БпЛА на город. Российский беспилотник атаковал помещение главного управления СБУ во Львовской области.