Удар дронов по детскому саду в Харькове: появились щемящие фото и видео спасения детей

Последствия атаки РФ на детсад в Харькове. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Посреди дня 22 октября три российских "Шахеда" ударили по частному детскому саду в Харькове. Детей удалось эвакуировать, но многие имеют острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - заявил глава государства.

Президент и спасатели показали щемящие фото спасения детей из детсада, куда влетели российские БПЛА.

По данным ГСЧС , на момент обстрела в укрытии находились 48 детей. Всех эвакуировали в безопасное место.

Удар "Шахедов" по детсаду в Харькове: момент спасения детей

ФОТО

В момент обстрела в укрытии находились 48 детей. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели эвакуировали всех детей в безопасные места. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Попадание дронов произошло в частный детский сад в Холодногорском районе города. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели эвакуировали всех детей из охваченного огнем садика в безопасные места. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Три "Шахеда" попали в детский сад в Харькове. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Напомним, днем 22 октября российская армия массированно атаковала Харьков беспилотниками. В частности, три Шахеды попали в детский сад , расположенный в Холодногорском районе города. Воспитанники заведения и работники не пострадали.

Впрочем, известно о семи травмированных лицах и одном погибшем. По данным властей, жертвами стали коммунальщики, работавшие рядом с садиком. Кроме того, возник пожар в многоквартирном доме и складском здании, которое не работает.