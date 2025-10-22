- Дата публикации
-
Украина
- Украина
1749
- 1749
2 мин
- 2 мин
Удар дронов по детскому саду в Харькове: появились щемящие фото и видео спасения детей
На момент российской атаки в садике находилось почти полсотни малышей.
Посреди дня 22 октября три российских "Шахеда" ударили по частному детскому саду в Харькове. Детей удалось эвакуировать, но многие имеют острую реакцию на стресс.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - заявил глава государства.
Президент и спасатели показали щемящие фото спасения детей из детсада, куда влетели российские БПЛА.
По данным ГСЧС , на момент обстрела в укрытии находились 48 детей. Всех эвакуировали в безопасное место.
ФОТО
Напомним, днем 22 октября российская армия массированно атаковала Харьков беспилотниками. В частности, три Шахеды попали в детский сад , расположенный в Холодногорском районе города. Воспитанники заведения и работники не пострадали.
Впрочем, известно о семи травмированных лицах и одном погибшем. По данным властей, жертвами стали коммунальщики, работавшие рядом с садиком. Кроме того, возник пожар в многоквартирном доме и складском здании, которое не работает.