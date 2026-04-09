Удар FPV по гражданским и взрыв в Сумах: есть раненая

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской громады.

Информацию озвучили на официальной странице Сумской городской военной администрации.

В Стецьковском старостате зафиксирован удар FPV-дроном по гражданским. В результате попадания повреждены два автомобиля, один из них уничтожен полностью.

Ранение получила владелица одного из автомобилей. Ей предоставили квалифицированную медицинскую помощь на месте.

Другие последствия атаки устанавливаются.

Кроме того, поздно вечером жители Сум слышали взрыв. По предварительным данным, это был удар беспилотника, вероятно типа Молния, по территории частного дома на окраине города.

В результате атаки поврежден забор и выбито несколько окон. Пострадавших нет.

Напомним, в последние дни в разных регионах Украины фиксируют опасные случаи со взрывоопасными остатками дронов-камикадзе типа Shahed drone.

Как сообщал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, некоторые беспилотники после падения не взрываются сразу, а детонируют с задержкой.

В результате таких инцидентов уже погибли по меньшей мере пять гражданских — люди подходили к местам падения обломков.

Причины отложенных взрывов выясняются. Граждан призывают не затрагивать подозрительные предметы и немедленно сообщать о них соответствующие службы.