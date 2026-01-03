- Дата публикации
Удар "Искандерами" по Харькову: погибла мама и 3-летний ребенок, под завалами могут быть люди
На месте удара в Харькове продолжают искать пять человек, которые, вероятно, находились в торгово-офисном центре
В Харькове ведется разбор завалов на месте вчерашнего вражеского удара, где погиб трехлетний мальчик и его мама.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он подтвердил, что в результате атаки погибли два человека — 3-летний мальчик и 22-летняя девушка. Ранения получили 27 человек, семеро из них находятся в больницах. Женщину, госпитализированную в тяжелом состоянии, прооперировали, пока она остается в реанимации.
В разрушенном подъезде многоэтажки, где ночью обнаружили тела этих двух погибших, по данным ОВА, людей больше не было. Однако поисковые работы все равно продолжаются. В то же время под завалами могут находиться еще пять человек. При взрыве они находились в офисном здании, связи с ними пока нет.
«Нужно найти и остатки людей, которые могли быть в эпицентре взрыва, и, возможно, кто-то может быть еще жив под завалами, однако шансов очень мало», — отметил Олег Синегубов.
Спасательные работы не останавливались всю ночь и предварительно, нужно работать еще двое суток.
Напомним, что 2 января в Харькове две российские ракеты «Искандер» полностью разрушили торгово-офисное здание и обрушили подъезд жилой четырехэтажки.
По информации «Суспільного», в результате удара погиб трехлетний Максим и его мама. Среди пострадавших — 6-месячный ребенок.
