Удар "Искандером" по Кабмину: в ракете есть десятки компонентов из США, Британии и Японии

Удар РФ по Кабмину. / © Associated Press

Российская ракета "Искандер", которой россияне ударили по зданию Кабинета министров в Киеве 7 сентября, содержала более 30 иностранных деталей. В частности, американского, британского и японского производства.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, по зданию правительства попала часть крылатая ракета "Искандер 9М727". По его словам, горело горючее, а вот боевая часть не сработала, "предварительно, в результате поражения ракеты".

"Все точные ответы будут. Аналогичный исследованный "свежий" Искандер содержит 35 компонентов американского производства, один – японского, один – британского, один – швейцарского, пять – белорусского и 57 российского", - подчеркнул политик.

Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная асоци" "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - из России и Белорус", - добавил Власюк.

По его словам, вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования.

Процессор из российской ракеты "Искандер". Фото: facebook Владислав Власюк.

Напомним, ночью против 7 сентября во время массированной атаки россияне попали в здание Кабмина. Были повреждены крыша и верхние этажи, возник пожар. Источники Defense Express сообщили, что в правительственное здание попала крылатая ракета 9М727 комплекса «Искандер-К», но ее боевая часть, вес которой 450 кг, не взорвалась.

Военный эксперт компании Валерий Рябых впоследствии объяснил, как враг обошел ПВО, атакуя Кабмин. По его словам, ракеты способны пробивать противовоздушную оборону, поскольку она не гарантирует стопроцентную защиту. Кроме того, перед атакой на Кабмин было зафиксировано несколько атак дронами, а также полеты разведывательных БПЛА.