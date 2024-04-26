Удар "Искандером" по вокзалу в Балаклее: РФ хотела получить большое количество жертв

На момент атаки на вокзал прибывала электричка.

Ракетный удар армии РФ по железнодорожному вокзалу в Балаклее Харьковской области 25 апреля был направлен на множество жертв. В результате атака ранены по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что Балаклеи оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" с разорвавшейся в воздухе осколочно-боевой частью.

"Указанные действия вооруженных сил РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время в железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми", — подчеркнули в прокуратуре.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за российской атаки было повреждено здание железнодорожного вокзала: остекление окон и крыша, колеи. Также поврежден пригородный электропоезд "Харьков-Изюм", который находился в 15 метрах от места "прилета".

В результате ракетной атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены более 10 человек.

Последствия ударов РФ по Балаклее 25 апреля.

Напомним, 25 апреля "Укрзализныця" стала объектом массированных атак России. В Донецкой области во время выполнения работ погибли трое железнодорожников.

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