Удар Израиля по Ирану: какие будут "плюсы" и "минусы" для Украины

Россия надеется получить иранские ракеты

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Удар израильской армии по военным объектам Ирана будет иметь свои последствия и для войны в Украине. При этом они будут как положительными, так и отрицательными.

Это подчеркнули аналитики Defense Express

В издании отметили, что среди целей, которые были поражены ЦАХАЛ, были иранские предприятия, производящие баллистические ракеты — в городе Шираз на юге страны и в городе Тебриз на севере.

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Положительные последствия для Украины

Поражение Израилем упомянутых заводов по производству ракет, а также промышленных мощностей по производству твердого топлива перечеркнет планы России получить это оружие для применения в войне против Украины. В частности, речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, а также Fath-360 и Ababil, которые были в перечне желаний РФ.

Чтобы исключить удар по своей территории иранскими беспилотниками Shahed-136, Израиль, вероятно, нацелится также на предприятия по их изготовлению. Это означает, что Россия не будет получать от Ирана запчасти для своих «Гераней».

При условии методичного выбивания ключевых иранских предприятий ВПК, среди целей окажутся и центры по производству взрывчатых веществ. Таким образом Россия может забыть и об иранских снарядах для своей войны в Украине.

Не исключено, что Иран обратится за помощью к Кремлю для защиты от ударов Израиля, учитывая заключенное стратегическое соглашение с РФ, которое предусматривает сотрудничество в сфере обороны. Москва вынуждена будет передать союзнику, в частности, средства ПВО и истребители Су-35. Это будет означать, что

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В чем «минусы» для Украины

В то же время для Украины существуют и определенные минусы.

Поскольку Иран попытается нанести масштабный ответный удар, Израилю понадобятся американские зенитные ракеты и ракеты класса «воздух-воздух». В такой ситуации Украине сложно надеяться, что США будут поставлять их для защиты нашего государства от российской агрессии.

Кроме того, обострение на Ближнем Востоке неизбежно приведет к росту цен на нефть. А это означает большие доходы РФ, если не удастся положить конец ее теневому танкерному флоту.

Напомним, Израиль в пятницу, 13 июня, нанес серии ударов по всему Ирану, заявив, что атаковал ядерные объекты и ракетные заводы.

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