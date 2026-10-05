ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Удар КАБа по Харькову: жительница рассказала, что происходило в квартире

Жительница пострадавшего в результате атаки РФ дома в Харькове рассказала об ударе российского КАБа.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Удар КАБа по Харькову: жительница рассказала, что происходило в квартире

Атака на Харьков 5 октября / © Генеральная прокуратура Украины

Жительница Харькова Лидия, оказавшаяся в районе удара управляемой авиабомбы, рассказала о первых секундах после взрыва. По ее словам, квартира не пострадала, однако внутри все оказалось в пыли.

Об этом говорилось в комментарии женщины Новини.LIVE.

«Мы не сильно пострадали. У нас квартира выходит на другую сторону. У нас только все в пыли после удара», — рассказала женщина.

Во время удара дверь квартиры открылась, а собака выбежала во двор. После этого хозяйка принялась искать животное.

«Дверь открылась и собака сбежала. Я не поняла, куда бежать. Я собаку просто искала», — сказала Лидия.

На вопрос о погибших и пострадавших женщина ответила, что слышала о них, но лично не видела.

«Насколько я знаю, да. Я сама не видела», — отметила она.

Вражеская авиабомба попала в многоэтажку в Харькове — что известно

Напомним, 5 октября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждена пятиэтажка.

Известно, что 5 человек погибли и еще 39 пострадали. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее, 4 октября, враг нанес удар по высотному многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, шесть человек пострадали.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie