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Удар КАБа по Харькову: жительница рассказала, что происходило в квартире
Жительница пострадавшего в результате атаки РФ дома в Харькове рассказала об ударе российского КАБа.
Жительница Харькова Лидия, оказавшаяся в районе удара управляемой авиабомбы, рассказала о первых секундах после взрыва. По ее словам, квартира не пострадала, однако внутри все оказалось в пыли.
Об этом говорилось в комментарии женщины Новини.LIVE.
«Мы не сильно пострадали. У нас квартира выходит на другую сторону. У нас только все в пыли после удара», — рассказала женщина.
Во время удара дверь квартиры открылась, а собака выбежала во двор. После этого хозяйка принялась искать животное.
«Дверь открылась и собака сбежала. Я не поняла, куда бежать. Я собаку просто искала», — сказала Лидия.
На вопрос о погибших и пострадавших женщина ответила, что слышала о них, но лично не видела.
«Насколько я знаю, да. Я сама не видела», — отметила она.
Вражеская авиабомба попала в многоэтажку в Харькове — что известно
Напомним, 5 октября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждена пятиэтажка.
Известно, что 5 человек погибли и еще 39 пострадали. Медики оказывают им необходимую помощь.
Ранее, 4 октября, враг нанес удар по высотному многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, шесть человек пострадали.