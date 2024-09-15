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Удар КАБами по Харькову и последствия движения вражеских дронов: главные новости ночи 15 сентября 2024 года

Удар КАБами по Харькову и последствия движения вражеских дронов: главные новости ночи 15 сентября 2024 года

Скриншот с видео. Беспилотники снова не дали выспаться украинцам

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг ударил КАБами по Харькову: первые подробности атаки Читать далее –>
  • Россияне обстреляли Сумщину, ранены Читать далее –>
  • Российские военные обстреляли поселок гигантский на Херсонщине: раненая пожилая женщина Читать далее –>
  • Салливан озвучил возможности нового пакета помощи для Украины еще до конца сентября 2024 года Читать далее –>
  • Ночная атака беспилотников: где прогремели взрывы в Украине Читать далее –>

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