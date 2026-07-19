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Удар КАБами по Херсонщине: разбиты дома, погибла женщина
КАБы летели прямо в дома: на Херсонщине утро началось с обстрелов.
С самого утра россияне ударили из авиации по Белозерской громаде на Херсонщине. Управляемые авиабомбы попали прямо в жилые дома.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
«В результате атаки под завалами собственного дома погибла 75-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали. Женщин в возрасте 53 и 54 лет доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Они получили обломочные ранения, закрытые черепно-мозговые и взрывные травмы, а также контузии», — отметил он.
Еще двум местным жителям — 61-летней женщине и 69-летнему мужчине — врачи оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Сейчас известно о более 20 поврежденных домах, некоторые дома разрушены до основания. Также повреждены хозяйственные постройки, автомобили и местные теплицы.
Удары по Украине 19 июля — последние новости
Киев пережил массированную атаку — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.
По Сумам оккупанты выпусти КАБы. Известно о трех пострадавших.
Россияне также ударили по Изюму в Харьковской области. От ударов дронов пострадали мирные жители. Людям срочно оказывают помощь на местах атаки.