Удар КАБами по Херсонщине: разбиты дома, погибла женщина

В Херсонской области погибла женщина из-за обстрелов / © Associated Press

Реклама

С самого утра россияне ударили из авиации по Белозерской громаде на Херсонщине. Управляемые авиабомбы попали прямо в жилые дома.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«В результате атаки под завалами собственного дома погибла 75-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали. Женщин в возрасте 53 и 54 лет доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Они получили обломочные ранения, закрытые черепно-мозговые и взрывные травмы, а также контузии», — отметил он.

Реклама

Еще двум местным жителям — 61-летней женщине и 69-летнему мужчине — врачи оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Сейчас известно о более 20 поврежденных домах, некоторые дома разрушены до основания. Также повреждены хозяйственные постройки, автомобили и местные теплицы.

Последствия атаки

Удары по Украине 19 июля — последние новости

Киев пережил массированную атаку — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.

По Сумам оккупанты выпусти КАБы. Известно о трех пострадавших.

Реклама

Россияне также ударили по Изюму в Харьковской области. От ударов дронов пострадали мирные жители. Людям срочно оказывают помощь на местах атаки.

Новости партнеров